Saldo de cinco personas lesionadas dejó el choque entre dos tractocamiones y dos vehículos particulares en el kilómetro 67 de la Autopista Guadalajara–Colima, a la altura del municipio de Sayula.
En el sitio fueron atendidos dos hombres, dos mujeres y una menor de edad, todos con lesiones leves.
Las mujeres y la menor fueron trasladadas a una clínica del Seguro Social para valoración médica.
En tanto, todos los carriles con dirección a Ciudad Guzmán permanecen bloqueados, lo que genera intenso congestionamiento vial por la autopista.
Choque múltiple deja cinco lesionados en autopista GDL–Colima
