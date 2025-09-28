A los 44 años, el tapatío José de Jesús Corona se retira del futbol tras una carrera importante como arquero. Estuvo 14 años en Cruz Azul y por ello, esta noche cuando los Xolos reciban a La Máquina por la fecha 11 de la Liga MX, vivirá sus últimos minutos en el marco. Dice que será un momento muy especial.

“Me voy tranquilo, he entregado todo al futbol y el futbol a mí, nos vamos tablas y tuve la dicha de ser un jugador profesional. Extrañaré bastante la cancha. Escogí el juego por lo que representa para mí porque cruz Azul marcó mi carrera y Tijuana es mi último club en mi carrera. También es el momento que puedo estar más cerca con ellos, será un bonito gesto despedirme de las dos aficiones”.

Chuy Corona debutó en Atlas en 2002, donde solo jugó un par de años, al ser vendido a los Tecos, donde permaneció por 5 años; después llegó a Cruz Azul del 2009 hasta el año 2023, para cerrar su carrera con los Xolos. Fue seleccionado nacional y disputó los Mundiales de Alemania 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, además de ganar la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. (Por Martín Navarro Vásquez)