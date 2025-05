El presidente municipal de Zapopan Juan José Frangie informó que respecto a las manifestaciones de algunos vecinos de la colonia Paseos del Sol para que no se construya un parque lineal y una ciclovía en avenida Copérnico él no puede cancelar la obra pues son pocos los ciudadanos que lo exigen.

“Yo no puedo tomar decisiones por minoría ¿no? Son 15 gentes que desde la primera etapa que iniciamos, esta es una obra que ganó un concurso nacional, es una avenida y la pueden ver en la primera etapa que se hizo, en lo absoluto está obstruyendo el paso ni nada de eso, entonces son 15 gentes las que están inconformes no sé cuál sea la razón”.

El presidente, reitero que ya habían sostenido reuniones con los colonos desde la primera etapa del proyecto, igual que Cercanía Ciudadana, por lo que no hay un elemento conciso para detener la obra. (Por Usi Toledo Aguayo)