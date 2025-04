México cerró su participación con broche de oro en la Copa Mundial de Clavados, Guadalajara 2025 al conquistar la segunda presea de oro en la plataforma individual varonil de 10 metros por conducto de Randal Willars, quien domino de punta a punta la competencia y obtuvo el primer lugar con una actuación dominante y 547.70 puntos y superó a los representantes de China.

Previamente, Juan Celaya y Osmar Olvera, conquistaron también el oro, en el trampolín sincronizado de 3 metros, al superar a los chinos y aquí sus palabras.

“Emocionadísimo creo que era por lo que estábamos luchando, por lo que estamos trabajando todos los días escuchar nuestro himno Nacional y que haya sido aquí en México primero, aquí en Guadalajara, estoy super emocionado y espero que así sea en todas las fechas. Esto significa muchísimo, en el individual no fue mi mejor día, pero sabía que tenía más oportunidades con el equipo mixto y en sincronizados, así que borrón y cuenta nueva; sabía que hoy iba a ser un gran día, fue un gran día y estamos de vuelta”.

Por su parte, Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo ganaron la medalla de plata en los sincronizados desde la plataforma de los 10 metros, donde China se llevó el primer lugar y el equipo de países neutrales el tercero.

Por otro lado, jalisciense Lía Cueva de tan sólo 14 años, terminó su primera prueba individual internacional en el quinto puesto en el trampolín de los 3 metros y dijo terminar muy feliz, su primera competencia internacional.

“Sí es muy emocionante, me sentí muy feliz por dar lo mejor de mi, voy a seguir trabajando para tratar de mejorar y para quedar mejor, pero ahorita me siento muy feliz. Es una sensación muy bonita porque se siente que todos están contigo, están ahí todos, tus papás toda tu familia y se siente muy bonito. Con mucha emoción en cada clavado trataba de dar lo mejor y creo que se vio que si me esforcé mucho y estoy muy feliz”

México termino en segundo lugar con 6 medallas; de las cuales 2 son de oro y 4 de plata. China ganó la competencia con 12 preseas: 7 de oro, 4 plata y 1 bronce. (Por Manuel Trujillo Soriano)