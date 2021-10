A partir de este mediodía quedó cerrada la estación Plaza de Armas de la Línea 3 del Tren Ligero del Centro de Guadalajara con motivo de la llevada de la virgen.

No obstante, la estación Universidad, también localizada aquí en el primer cuadro tapatío, sí permanece abierta.

Por otro lado, las estaciones que mañana en Zapopan estarán cerradas, también por la llevada de la Virgen, serán: Patria, Mercado del Mar y Zapopan, así como las estaciones Juárez 1 y 2.

No obstante, el servicio del Tren Ligero no se suspenderá. (Por José Luis Jiménez Castro)