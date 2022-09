Hoy es el último día que trabajan los macromódulos de vacunación anti-Covid en la Zona Metropolitana de Guadalajara, informa el secretario de Salud, Fernando Petersen.

Detalla que seguirá por varias semanas más la vacunación de niños de cinco a 11 años en diez centros de Salud en la metrópoli.

“Lo que va a terminar es la vacunación en los Macromódulos. Ya la siguiente semana ya no trabajan los Macromódulos -¿mañana no trabajan?- Mañana no se trabaja ya en los macromódulos. Vamos a sacar una lista para que ustedes la tengan de los diez centros de salud donde vamos a estar brindando la vacunación”.

Indica que sigue baja la vacunación de niños en Jalisco, pues hasta la semana pasada registraba un 40 por ciento y espera que aumente con el ingreso a clases.

Asimismo destaca que no ha llegado vacuna anti-Covid para que los mayores de 18 y más rezagados, completen su esquema. (Por Claudia Manuela Pérez)