Entre bolardos y vallas de contención, esta mañana circular por el Centro de la ciudad es bastante complicado.

Las calles aledañas al Congreso del Estado permanecen cerradas a la circulación, y por ejemplo en el cruce de Morelos y Maestranza afuera de Palacio de Gobierno esta mañana un autobús de turismo se quedó atorado, pues no pudo dar vuelta, explica el conductor.

“Por las vallas y los bolardos que hay en la esquina pues no alcanzo a dar vuelta -¿Y ahora qué va a hacer?- Me dicen que ahorita van a echar el tráfico para atrás para echarme en reversa”.

Las vallas de contención instaladas esta mañana en el Centro de la ciudad no sólo entorpecen la circulación de los vehículos sino también el paso de la gente por las banquetas. (Por José Luis Jiménez Castro)