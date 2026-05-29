A partir de este sábado habrá restricciones a la circulación en avenida Hidalgo, en el Centro Histórico de Guadalajara, debido al montaje de accesos y filtros para el FIFA Fan Festival.

El cierre vehicular se aplicará desde la calle González Ortega entre las 7:00 y las 22:00 horas.

La medida permanecerá durante el montaje, desarrollo y desmontaje del evento.

La restricción afectará principalmente el recorrido del SITREN, por lo que Siteur implementará rutas alternas en ambos sentidos.

Además, el Gobierno de Guadalajara reubicó temporalmente a 25 boleros de Plaza Liberación y trasladó las calandrias a nuevos puntos cercanos para mantener la prestación de sus servicios.