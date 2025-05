De concretarse que el cierre de fronteras de Estados Unidos al ganado mexicano sea sólo por quince días y no por más tiempo, el impacto a las empresas nacionales no sería tan fuerte, comenta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“Y en ese caso no tendríamos un impacto sensible. Sí crea dificultades, no las niego, por supuesto, pero como es el mismo ganado el que exportarías después, pues no hay una afectación muy seria si logramos que sean esos quince días. Entonces les estaríamos informando de la próxima reunión, la siguiente semana, y estamos muy de la mano con el secretario para tratar de resolverlo”.

De hecho, señala, él personalmente está trabajando con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, no sólo éste, sino también otros temas, como el relativo al tomate, por ejemplo, y además viajará la próxima semana a Washington para tratar estos temas y otros, con el secretario de Comercio de los Estados Unidos. (Por Arturo García Caudillo)