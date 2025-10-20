El cierre de Gobierno en Estados Unidos podría terminar en los próximos días adelantó este lunes el asesor económico del presidente Donald Trump, Kevin Hassett, y advirtió que la Casa Blanca tomaría fuertes medidas contra los demócratas que no cooperen en la aprobación de nuevos fondos en el Congreso.

La paralización, que hoy cumple 20 días, podría llegar a su fin “en algún momento esta semana”.

También indicó que muchos congresistas demócratas “moderados” estarían dispuestos a dialogar sobre la propuesta republicana, que busca financiar las operaciones federales hasta el próximo 21 de noviembre y ha fallado diez veces en el Senado por falta de apoyo de la oposición.