La cifra negra de delitos en México es un tema que preocupa, reconoció la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, al comparecer ante comisiones del Senado.

“Tenemos una cifra negra muy alta en determinados delitos, cifras negras que rebasan el 90, el 95 por ciento, como una aproximación, ¿verdad? A partir de los datos del INEGI donde la gente dice: ‘fuí víctima de un delito, pero no fuí a decirle a la fiscalía que me pasó esto’ por múltiples razones también, ¿eh? El INEGI nos da mucha luz en ese sentido”.

Pero además, también reconoció que hay una impunidad muy alta, porque de todas las carpetas que se abren, muy pocas llegan a judicializarse.

“Eso es algo que también estamos analizando, porque no puede ser que tengamos un índice de no ejercicio de la acción penal muy alto. Eso quiere decir que hay impunidad”. (Por Arturo García Caudillo)