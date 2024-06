Aunque él personalmente no se ha entrevistado con ningún directivo de la institución, la información que tiene es que Citigroup descarta riesgos por el cambio de gobierno en México, así lo comenta el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La verdad es que yo no me entrevisté con ella porque yo tenía un compromiso y ellos estaban muy interesados en hablar con el secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O y hablar con la presidenta electa. Entonces, me informó Rogelio que platicaron y el fin de semana también me comentó algo la presidenta electa. Están muy contentos, muy confiados en la transición, no ven ningún riesgo y vinieron a reafirmar el compromiso que tienen de seguir invirtiendo en México”.

Y es que la CEO de Citigroup, Jane Foster, visitó Palacio Nacional el miércoles de la semana pasada y ese mismo día por la tarde se reunió con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. (Por Arturo García Caudillo)