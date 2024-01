El 2023 cerró en la Zona Metropolitana de Guadalajara con una ligera disminución en la percepción de inseguridad; en esta ocasión dos por ciento menos de los entrevistados por el INEGI dijeron sentirse inseguros en la ciudad donde viven.

En la calle la población entrevistada acepta que al menos en su colonia puede sentirse seguros, no así en el resto de la ciudad.

“Vivo en Arcos de Zapopan y creo que está inseguro la verdad -¿Del uno al diez que tan inseguro se siente?- Un ocho por ciento, un ocho”.

“Ah no, ahí sí cuidado porque pues no sé si se debe al ambiente o no sé, pero a medida que uno se adentra más al centro es más peligroso”.

La próxima Encuesta de Seguridad Pública Urbana la entregará el INEGI en abril con los resultados correspondientes al primer trimestre de este 2024. (Por José Luis Escamilla)