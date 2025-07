En días pasados el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chavez Dávalos, ordenó colocar en letras doradas, el nombre del clérigo Rafael González González, en el pleno del ayuntamiento. Sin embargo, esta es una acción que rompe con el Estado, laico en el municipio Tonalá, y que además viola los artículos 40 y 130 de la Constitución mexicana, que ordenan la separación iglesia Estado. Así lo critica. Lourdes Magaña ciudadana.

“Pues no no va yo digo a mi criterio. Lo de Dios es de Dios y lo del César al César. Eso no se deben juntar jamás, no juntar el gobierno con el otro gobierno, eso es de Dios y es otra cosa diferente. Yo estoy de acuerdo en que no se deben de juntar”.

Hasta el momento y pese a las críticas, las letras doradas del clérigo permanecen grabadas en el pleno del Ayuntamiento de Tonalá. (Por Gustavo Cárdenas)