Los cinco centros de justicia para las mujeres distribuidos tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como al interior de Jalisco, no detendrán actividades con motivo de la actual temporada vacacional.

A través de un comunicado, el Gobierno de Jalisco confirma que estos espacios ubicados en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Colotlán y Puerto Vallarta, abrirán tanto en Semana Santa así como de Pascua las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Lo anterior advirtieron las autoridades, a propósito de que los días de asueto pueden en algunos casos representar situaciones de riesgo para la violencia doméstica no solo para mujeres adultas sino también para las infancias que viven en un contexto complejo de seguridad y violencia intrafamiliar, es por ello, los cinco centros no detendrán actividades en los próximos días.

Ante algún caso de emergencia se tiene habilitada la línea telefónica: 33-3668-1880. (Por Edgar Flores Maciel)