Lucía, la madre de Gaby y el colectivo Cladem, celebran la aprehensión ayer de Luis Enrique, señalado como su presunto asesino en el 2015, luego de que la jovencita se negara a ser su novia, explica su coordinadora e integrante del Observatorio Nacional del Feminicidio, Guadalupe Ramos Ponce.

“La gran mayoría de los casos están en la impunidad, sin embargo en esta ocasión estamos muy felices. Fueron dos casos de esos casos que acompañamos que detuvieron a los responsables. Entonces eso da una luz de esperanza a las familias, pero también manda un mensaje muy importante, un mensaje social de que no hay impunidad, no importa el momento, no importa cuándo, pero en algún momento se les va a atrapar y van a pagar por lo que cometieron”.

La también investigadora de la UdeG, indica que la madre de Gaby encuentra un poco de calma, luego de siete años de espera para que se hiciera justicia.

Ahora la familia y Cladem, que la acompañó en el proceso, estarán atentas para que se le aplique la pena máxima (Por Gricelda Torres Zambrano)