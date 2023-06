Aunque existía la petición de varios sindicatos docentes que la Secretaría de Educación Jalisco pudiera recortar el ciclo escolar, las autoridades aceptaron que no se pudo modificar la disposición federal de los tiempos de clases y por ello aún quedan tres semanas de cursos.

El secretario de educación, Juan Carlos Flores Miramontes, reconoce que ciclos escolares largos no es lo más conveniente.

“No entendemos cuál es la causa por la cual han estado los últimos años incrementando más que los días efectivos, los días del calendario porque creo que si contabilizaran los viernes de consejo técnico como una actividad escolar, el calendario se hubiera podido recortar por lo menos una semana. No hace falta hacer esta extensión”.

Explicó el funcionario que la próxima semana se revelarán los resultados de las evaluaciones aprendizaje entre alumnos de educación básica, de tal manera que aquellos que demuestren que están bien en su nivel de conocimientos podrían ser beneficiados con salir antes de vacaciones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)