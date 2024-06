La candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Sigamos haciendo historia, Claudia Delgadillo, arremetió contra los resultados del conteo rápido que da el triunfo virtual al candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, pues afirmó que sus datos le revelan que ella llevaría ventaja en la votación.

En una rueda de prensa donde criticaron al gobernador Enrique Alfaro por felicitar a Lemus, la actuación del IEPC, la lentitud del PREP, e incluso los encabezados de algunos medios de comunicación, Delgadillo dijo que esperarán al cómputo final, pero adelantó que sus actas le dan ventaja y eso no se refleja en el PREP.

“Respeto la voluntad popular, exigimos que se declare virtual ganador a alguno o alguna y se dé un resultado hasta que se tenga el resultado completo del PREP”.

La candidata no dijo sí impugnará o no la elección. Uno de sus asesores, Eduardo Almaguer, mencionó que no es la etapa aún y seguirán con la revisión del PREP. (Por Héctor Escamilla Ramírez)