Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Claudia Sheinbaum no sólo es la más preparada para el cargo, sino que será una de las tres mejores gobernantes del mundo.

“Que se trata de una mujer con un elevado nivel académico, doctora, bien preparada, luego experiencia, luego honestidad. No hay, estamos hablando de que va a ser de las tres, no más, mejores gobernantes del mundo, porque lo tengo que decir así, puede parecer exagerado, pero ¿con quién se compara? A ver, ¿con quién la comparan en América?, ¿con quién la comparan en Asia?, ¿con quién la comparan en Europa? No estamos hablando de una gobernante más, estamos hablando de una gran dirigente”.

La deslindó de responsabilidad y culpabilidad en la tragedia de la Línea 12 del metro. De paso, insistió en que no está interviniendo ni intervendrá en nada que tenga que ver con la nueva presidencia. (Por Arturo García Caudillo)