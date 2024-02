Ante las quejas de una finca en la calle Mariano Jiménez y Esteban Alatorre en la colonia La Perla de Guadalajara, espacio denunciado como criadero de perros de pelea, el alcalde de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, afirma que el inmueble ha sido clausurado de manera parcial porque aún hay perros en la casa y la clausura total pudiera resultar en perjuicio de los propios canes. Además, señala que reglamentariamente, han hallado las cosas en orden.

“No tiene licencia para criadero de perros, no tiene licencia para una remodelación que está haciendo la finca, por eso por la remodelación de la finca hemos clausurado parcialmente. No hemos podido clausurar totalmente porque si existen pues algunos animalitos. Hemos hecho dos inspecciones para cerciorarnos de lo que la gente de los vecinos refiere que hay más de 50 animales”.

Señala el edil que han encontrado de 10 a 12 perros en el sitio, pero no los hallan en condiciones de hacinamiento como afirman reportes y por ello no se puede clausurar el inmueble, a pesar de no contar con permiso para operar como criadero. Expresó que a la primera irregularidad se procederá a sancionar. (Por Héctor Escamilla Ramírez)