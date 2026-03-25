Las clavadistas jaliscienses Lía, Mía y Zoé Cueva Lobato fueron reconocidas por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

“Para nosotros es muy importante decirles: muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el trabajo que hacen desde su persona, en lo individual, y también en lo colectivo y también en lo familiar y, por supuesto, también por nuestra nación y por nuestra patria”.

López Rabadán estuvo acompañada por los diputados Miguel Monraz Ibarra, Jesús Vázquez y la medallista olímpica y también diputada, Paola Espinoza. (Por Arturo García Caudillo)