La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo la queja de investigación por el caso del rancho en Teuchitlán por presuntas violaciones a los derechos humanos de colectivos y familiares de personas desaparecidas, confirma la Comisión Estatal.

El primer visitador, Manuel Alejandro Murillo, explicó que deberán entregar el expediente a su homóloga nacional, incluyendo la información solicitada a la Fiscalía de Jalisco o al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sin embargo, no ha sido entregada al organismo de derechos humanos.

Además, señaló tras la visita al rancho de la semana pasada, detectaron que ya no había los elementos que habían encontrado en la primera visita.

“Fueron condiciones diferentes porque a nosotros nos tocó ver cuando iniciaron los trabajos y que estaban los zapatos, las cobijas, las mochilas, la ropa y los peritos del Instituto Jalisciense trabajando en una fosa. El día 20 ya no estaban estos elementos”.

A la par, afirman que las condiciones en que se realizó la visita no fueron las adecuadas para los colectivos. (Por Marck Hernández)