Mientras una comisión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sostiene una mesa de diálogo con autoridades federales, grupos de maestros mantienen bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México.

Los principales cierres se localizan en Circuito Interior y Paseo de la Reforma, donde derribaron y prendieron fuego a varias esculturas gigantes alusivas al Mundial.

Asimismo, la CNTE convocó a reforzar el plantón en los alrededores del Zócalo capitalino.

Por otro lado, maestros de la CETEG irrumpieron en el Congreso de Guerrero y rompieron los vidrios de 13 vehículos, en su mayoría de empleados del recinto legislativo.