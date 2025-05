Tras cuatro horas de marcha y convertir en un caos el tráfico capitalino, dirigentes de la CNTE reiteraron que no se irán con las manos vacías, pero que serán las bases de su movimiento quienes determinen si aceptan o no las propuestas del Ejecutivo Federal en materia laboral, de pensiones y otras, como explica el secretario general de la Sección Nueve de la Coordinadora, Pedro Morales.

“No se equivoque presidenta que pienso que nos vamos a ir con las manos vacías, esto es insuficiente, es insatisfactorio y es demagógico. Sin embargo, nosotros no vamos a definir si aceptamos o no, son las bases movilizadas. Hoy mismo, ayer, en la madrugada, en la tarde, miles de asambleas de base definirán si aceptamos esos ofrecimientos o se los cambiamos por una sola solución”.

Por tal motivo, será mañana cuando definan si aceptan o no el ofrecimiento del gobierno. (Por Arturo García Caudillo)