La disidencia magisterial, en voz del secretario general de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, Pedro Hernández, respondió a las acusaciones de la presidenta Sheinbaum, que los calificó de comparsas de la derecha.

“No somos porros, no somos guaruras de nadie, nosotros somos un movimiento legítimo que durante 46 años, que cumplimos el próximo diciembre, hemos enfrentado nueve presidentes de la República, del PRI, del PAN y ahora de Morena. Por supuesto que nuestro movimiento es genuino, es de base y por supuesto que no haremos caldo gordo ni alguna situación contra alguna expresión. Al final tenemos nuestra opinión, no compartimos, pero tampoco estaríamos en una posición distinta”.

Indicó que en esta ocasión sólo estarán dos días en plantón frente a San Lázaro, y mañana acudirán a la caseta de Tlalpan en esta capital, para dar paso libre a los automovilistas, aclarando además que no habrá ningún otro bloqueo, ni en el aeropuerto de la Ciudad de México, ni en ningún otro lado. (Por Arturo García Caudillo)