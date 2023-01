Luego de sufrir con un plantel limitado en Atlas y pese a lo cual consiguió un bicampeonato; el entrenador argentino Diego Martín Cocca dice estar feliz con la plantilla que tiene Tigres y no descarta la posibilidad de que aún se incorpore Diego Lainez.

“Llegar a Tigres y tener la oportunidad de reforzar como lo hemos reforzado a mi me da muchísima ilusión y me demuestra lo que es Tigres; traer a Gorriaran y traer a Nico Ibáñez es un privilegio y es un desafío y como Tigres no me deja de sorprender a lo mejor podemos traer alguno más, así que ojalá, siempre y cuando sea para sumar sí nos cierra para el equipo y es una característica que no tenemos, Tigres está abierto a incorporar esa clase de jugador”.

Por otro lado, Tigres informó que el equipo femenil enfrentará al Bayern Munich éste sábado en el estadio Universitario, en un partido amistoso internacional denominado Copa Amazonas.

(Por Manuel Trujillo Soriano)