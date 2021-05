El entrenado del Atlas, Diego Martín Cocca, sueña con dar el campanazo y eliminar a Tigres en el repechaje, invita a los aficionados rojinegros a soñar juntos.

“¿Cómo no se va a poder soñar? No concibo el futbol sin poder soñar. Sin animarse a creer o a crecer y este equipo ha dado varias muestras de que se puede animar a crecer y creer. Estoy convencido que la gente también lo siente. Seguramente que es un punto fuerte para seguir creciendo juntos porque yo no tengo duda de que mi equipo va a entrar a la cancha a soñar a creer”.

El duelo entre Zorros y Tigres será dirigido por César Ramos anunció la comisión de arbitraje.

(Por Manuel Trujillo Soriano)