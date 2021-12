Se llevó a acabo el día de medios de la final de la Liga MX, en León, de cara al juego de ida entre Atlas y el equipo Esmeralda. La sede fue la casa de la marca deportiva que viste a los dos clubes.

Ambos técnicos desearon que sea una gran final y que la afición se comporte de la mejor manera.

Además, Ariel Holand señaló que espera un buen juego y que “Atlas es un gran equipo, está muy bien estructurado y por eso motivo no sólo alcanzó la segunda posición en la Liga y por eso ahora está en Final, soy muy respetuoso de eso, la estrategia de ellos será la que ellos crean conveniente y después es futbol y ya veremos cuál se adaptó mejor a las circunstancias de juego”.

Por su parte el timonel de los Zorros Diego Cocca sobre esa emoción que han provocado al llegar a la final, que “hay felicidad, porque no es fácil llegar a una final, y si no, pregunten al equipo que represento, una Final todos la quieren ganar y yo estoy feliz de poder ser parte de una final del futbol mexicano y tengo intención de disfrutarla al máximo”.

Por cierto que con Atlas está en duda el colombiano Julián Quiñones y se define horas antes del juego en el Nou Camp. (Por Martín Navarro Vásquez)