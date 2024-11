Arremete la presidenta Claudia Sheinbaum, en contra de los organismos autónomos, asegurando que su único objetivo era frenar el avance de empresas estatales como Pemex y la CFE.

“Los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados, ¿o qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolio. Cofece se ha dedicado a parar a las empresas públicas”.

Lo anterior a pesar de que el Senado aprobó anoche la desaparición de siete organismos autónomos, incluida la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual se fusionará con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para crear un organismo antimonopolio, en busca de no violar el TMEC. (Por Arturo García Caudillo)