Debido al regreso a clases, esta mañana colapsó la movilidad en el crucero de la avenida Juan Gil Preciado y la carretera a Colotlán, formándose una larga fila tanto de los vehículos que iban en dirección a Guadalajara como aquellos que transitaban en dirección a Tesistán.

En este sitio se construye un nodo vial para agilizar el tránsito entre ambas vialidades, pero esta mañana se incrementó la carga vehicular debido al regreso a clases de los niños de educación básica. Habla un vecino de la zona.

“Bueno sabía que iba a estar complicado pero no tanto. Si de por sí aquí siempre es complicado y si no te sales temprano, con anticipación pues te vas a atorar y ahorita pues ya el Google me marca 17 minutos más de estar esperando. Son dos carriles que vienen de acá del lado de Colotlán, más tres que vienen, más cuatro más bien, que vienen de acá del lado de Tesistán, pues para entrar a dos se vuelve mucho, mucho muy complicado”.

La Policía Vial emitió un comunicado donde informó que elementos de la dependencia fueron destinados para agilizar la movilidad en el punto. (Por Héctor Escamilla Ramírez)