Una bóveda de seis metros de largo por tres de fondo se vino abajo en El Parián de Tlaquepaque. No se reportan víctimas tras el desplome.

El área que colapsó es el techo exterior del restaurante Talamantes Pub que da hacia la calle de Herrera y Cairo.

El sitio está resguardado por policías y elementos de Protección Civil municipal, quienes revisan el resto dde la estructura del tradicional inmueble. En la voz el comandante Jaime Manzano, de Protección Civil y Bomberos:

“De una bóveda del andador del lado, del lado oriente de El Parián de San Pedro Tlaquepaque es un área de seis por seis metros donde colapsó también parte lo que es una columna; en este momento se está haciendo una evaluación integral de todo lo que es el inmueble”.

En una búsqueda primaria no se detectaron personas atrapadas bajo los escombros que se precipitaron sobre unas mesas y equipales. No había personas sentadas ahí cuando ocurrió el colapso.

La acumulación de humedad pudo haber causado el derrumbe de esta parte de la finca de valor histórico y patrimonial. (Por Héctor Escamilla Ramírez)