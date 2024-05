A unos meses de que termine la actual administración estatal los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas esperan que el próximo gobernador o gobernadora sí resuelva las carencias en lo relativo a la identificación de personas fallecidas.

La titular de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Guadalupe Aguilar señala que el actual gobierno no cuenta con personal o herramientas para identificar a los cuerpos no reclamados.

“Gente que de verdad nos quiera ayudar. Peritos, genetistas, químicos. Tenemos un centro de identificación humana pero nada más es el edificio. No hay gente que trabaje en las identificaciones. No hay aparatos. No hay personal humano. A quien le quieren jugar el dedo en la boca?”.

La titular de FUNDEJ asegura que solamente uno de los candidatos a la gubernatura ha mostrado tener conocimientos sobre la crisis forense y la problemática de desaparición de personas. (Por José Luis Escamilla)