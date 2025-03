Crecen las voces de grupos de familiares de desaparecidos y defensoras de derechos humanos en Jalisco, que se suman al llamado para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del reclutamiento forzado de jóvenes y el campo de adiestramiento y exterminio en Teuchitlán

A través de sus redes sociales, el colectivo por Amor a Ellxs, pide que el Gobierno Federal se haga cargo de la investigación y de certeza, pero también le exige al gobernador Pablo Lemus y a la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda que no den la espalda a las familias en la entidad

Este no es el primer hallazgo de este tipo en Jalisco, sentencia, pero si debe ser el último y no debe repetirse en ningún lugar. Coincide con el llamado de Cepad y de Cladem. (Por Gricelda Torres Zambrano)