Un continente integrado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se manifiestan esta tarde del Casco de Santo Tomás para dirigirse a la plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México.

Los manifestantes se incorporarán a los demás contingentes que esperan en Tlatelolco para conmemorar este 2 de octubre la matanza de estudiantes en 1968.

Al cumplirse 57 años de la tragedia, otro contingente integrado por sobrevivientes, familiares de víctimas y estudiantes de la masacre en Tlatelolco, avanza sobre la calle 5 de mayo, en la alcaldía Cuauhtémoc, rumbo al Zócalo capitalino.