Al no encontrar respuesta de las autoridades estatales ni municipales en la reinstalación del Antimonumento en memoria de las víctimas de desaparición forzada del 5 de junio de 2020, mañana se alistan varias movilizaciones a partir de las cuatro de la tarde en el primer cuadro de la ciudad.

Organizaciones dieron como plazo las dos de la tarde para la colocación de la escultura en el sitio donde había sido puesta el 5 de junio pasado frente a Plaza de Armas. Las autoridades ya adelantaron que dicha escultura no regresará al sitio.

Por medio de redes sociales la agrupación Memoria 5 de Junio realizó un llamado a otras organizaciones a manifestarse para demandar no sólo la reinstalación, sino reclamar por las desapariciones que aquejan a Jalisco y la inseguridad. No se descarta el cierre de algunas vialidades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)