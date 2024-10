Integrantes de organismos de la sociedad civil participaron en un foro organizado por diputados del Partido del Trabajo para la presentación de una agenda legislativa enfocada a los derechos humanos: colectivos como Luz de Esperanza y 5 de Junio Memoria, leyeron un posicionamiento donde acusan que las primeras propuestas de la nueva administración no cumplen en la solución de problemas como las desapariciones, principalmente la conformación de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. En la voz Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza:

“Quedan algunas semanas del actual gobierno y lo mínimo que esperábamos es que se avanzara en lo que se acordó con los colectivos de búsqueda para tener escenarios que nos den la esperanza de encontrarles con vida”.

Las organizaciones criticaron también la propuesta de retener los vehículos que no pasen la verificación vehicular y el retiro el Antimonumento del 5J que acusan, se han aplicado recursos legales para evitar no sólo la reinstalación, sino la figura que está supuestamente en una bodega de Poncitlán. (Por Héctor Escamilla Ramírez)