Colectivos señalaron avances en la revisión del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, donde la Fiscalía General de la República ha alcanzado cerca del 77.5 por ciento de inspección.

La líder de Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, indica que se han obtenido 98 muestras de ADN de prendas y se prevé una brigada para confrontarlas con familiares, en busca de identificar a víctimas.

“Son ADNs únicos, es por ejemplo, sacan el ADN de esta prenda y es de una persona y todavía hay muestras como treinta y tantos que están contaminados, pero ya nos dieron luz verde de que las familias, si tu reconoces esas prendas te hagas la confronta directa con esa prenda. Sí hay avances a lo que la vez pasada revisamos”.

Indicaron que continúan los hallazgos de restos óseos y fosas en el lugar.