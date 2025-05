Durante una nueva reunión entre diputados locales, autoridades estatales y colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, los representantes de estos grupos denunciaron severas deficiencias en las labores de búsqueda.

Jaime Anda, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, señaló que las cámaras del C5 han sido ineficientes y no han aportado pruebas útiles a las investigaciones.

“Los C5 cuando hemos pedido información, dicen que no sirven. En mi caso, tuve la oportunidad de llevar videos de cámaras que estaban en negocios donde fue la desaparición de mi hijo y gracias a eso, pude yo llevar una prueba de personas y del evento, pero el C5 no hizo nada en ese momento”.

Colectivos como Por Amor a Ellxs, Luz de Esperanza y Entre el Cielo y Tierra respaldaron esta crítica, señalando además los constantes cambios en los ministerios públicos asignados a los casos, la falta de instalaciones adecuadas para la búsqueda y la demora en activar protocolos.

Las familias exigieron mayor compromiso y eficacia por parte de las autoridades encargadas. (Por Marck Hernández)