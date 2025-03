Las presuntas omisiones de la Fiscalía del Estado en el procesamiento del campo de adiestramiento criminal ubicado en Teuchitlán, la incapacidad para analizar y llevar el control de los indicios encontrados, da muestra de una colusión de ciertos funcionarios con el crimen organizado, así lo considera el presidente de SOS México capítulo Jalisco, Anuar García.

“Es increíble cómo la Fiscalía del Estado ha sido omisa en, pues, analizar y poder llevar el control de todos los indicios y vestigios que hay dentro del inmueble, pues para ir en contra los responsables. Eso nos habla de una colusión de ciertos funcionarios con el crimen organizado y pone en entredicho las labores que ha realizado la Fiscalía en la administración pasada, y llama mucho la atención el dicho del fiscal, de que no se había revisado todo el inmueble por el tamaño del mismo, cuando realmente pues es el tamaño de una cuadra. No es tan grande”.

Para el experto en temas de seguridad se necesita acción y no justificación por parte de las autoridades estatales, además que se debe castigar a los responsables, entre ellos al que fuera fiscal regional en septiembre de 2024.

Insistió en que también se necesita la intervención de la Fiscalía Estatal Anticorrupción y la Fiscalía General de la República. (Por Edgar Flores Maciel)