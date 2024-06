El candidato a la presidencia municipal de Zapopan por el partido Movimiento Ciudadano, Juan José Frangie, dijo que salvo unas escuelas donde dejaron candados para evitar el ingreso de los funcionarios de casilla, no se han reportado mayores incidencias en la Ex Villa Maicera

El alcalde con licencia que busca la reelección, acudió a votar a una escuela en San Juan de Ocotán, donde se dijo satisfecho con la afluencia que se está presentando en las casillas e hizo un llamado a que se mantenga el saldo blanco:

“Una fiesta democrática, una fiesta democrática pero con mucha seguridad, no ha habido ningún incidente fuera de unas cadenas y unos candados que pusieron para no poder abrir esas casillas, resultando que esas casillas pues también son donde nosotros nos vemos muy favorecidos”.

En las casillas están haciendo un llamado a la gente a llegar bien hidratados, pues ya aumentaron las temperaturas y se siguen presentando las filas en los módulos de votación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)