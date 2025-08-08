Cuatro ciudadanos colombianos, previamente reportados como desaparecidos en el Área Metropolitana de Guadalajara, fueron ubicados en su país de origen, informó la Fiscalía del Estado de Jalisco tras recibir pruebas de vida.

Las autoridades detallaron que tres de ellos aparecieron en imágenes entregadas a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, mientras que el cuarto fue localizado mediante la verificación de un itinerario de vuelo internacional. Los cuatro ya se habrían reunido con sus familias en Colombia.

Las denuncias por desaparición derivaron en cateos realizados en fincas de Tlajomulco de Zúñiga. Una vez confirmado su paradero, el caso fue cerrado en lo que respecta a estas personas. (Por Edgar Flores Maciel)