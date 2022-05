Vecinos del municipio de Ayotlán, en la región Ciénega de Jalisco, están en pie de lucha por la reactivación de una planta de tratamiento, propiedad particular, que acusan derrama aguas contaminadas con vinazas a las cuencas hidrológicas de la zona, afectando la presa San Onofre en la comunidad y permeando al subsuelo, provocando la destrucción de flora y fauna.

Las vinazas son sustancias tóxicas del proceso de producción de las destilerías de la zona. Los vecinos del municipio acusan que el agua sin tratar y con las vinazas está permeando al subsuelo generando la destrucción del entorno. Habla un vecino de la zona quien piden la colaboración de otros habitantes para alzar la voz:

“Pero no ocupamos que nos digan que está bien, ocupamos que se sumen y que todos hagamos la fuerza, que no seamos egoístas de nuestras generaciones futuras, les dejemos un menoscabo ambiental”.

Habitantes se manifestaron este miércoles contra las presuntas anomalías en la operación de esta planta de tratamiento. (Por Héctor Escamilla Ramírez)