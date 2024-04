Bomberos de Zapopan trabajan a marchas forzadas para contener el avance de un incendio que inició en la madrugada en la zona de Indígena de Mezquitán en la barranca del Río Santiago.

El fuego inició en un basurero clandestino, pero por los vientos se propagó hacia la parte alta y amenazó por varias horas a viviendas que se encuentran en la zona. Una casa fue alcanzada por las llamas.

El área siniestrada es de aproximadamente 40 a 50 metros, pero lo complejo es la profundidad, alrededor de 50 metros.

Debido a los materiales en el sitio, los bomberos no han podido liquidar las llamas aún.

El comandante Francisco Villareal, de bomberos de Zapopan, menciona que no hubo heridos:

“La mayoría se salió por su cuenta, tenemos la destrucción de una vivienda de dos cuartos, más no sabemos donde está el propietario porque toda la gente se salió”.

En este momento siguen los trabajos por parte de los cuerpos de emergencia. (Por Héctor Escamilla Ramírez)