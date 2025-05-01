Abel Campirano Marín, abogado y colaborador de Radio Metrópoli en temas jurídicos, nos habla sobre la inminente renovación de los cuadros integrantes del poder judicial de la federación y la función de los juzgadores.
