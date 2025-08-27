Otra vez los Charros de Jalisco no pudieron liquidar la serie en casa y en un dramático Juego los Algodoneros de Unión Laguna vencieron 3 carreras por 2 a los Caporales en el Estadio Panamericano, para acortar distancias en la Serie semifinal de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol que gana Jalisco 3 juegos por 2.

Con el score a su favor 2-0 hasta la séptima entrada Charros dejó escapar la oportunidad de incrementar su ventaja, situación que capitalizó la visita para anotar 3 veces en el último par de innings para darle la vuelta y llevarse el triunfo.

la serie se traslada al Estadio de la Revolución, de Torreón, donde mañana a las 19:30 horas, tendrá lugar el Juego 6. (Por Martín Navarro Vásquez)