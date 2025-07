Se cumplió el pronóstico, este martes estaba prevista con una probabilidad del 50 por ciento tormenta para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En este momento el agua cae principalmente en la zona sur de la ciudad.

La precipitación se localiza sobre avenida López Mateos, avenida Mariano Otero, avenida Patria, Periférico Sur, avenida Cruz del Sur, donde, hasta el momento, no se reportan afectaciones ni viales ni por inundación o encharcamientos.

Recuerde la recomendaciones de los expertos, evite la zona donde usted sabe que el agua supera los 20 centímetros de altura, no se exponga, no intente cruzar las fuertes corrientes en calle o avenidas, si ustedes conductor y el agua supera la mitad de los neumáticos, vaya a un lugar seguro y espere a que la corriente baje. (Por Gustavo Cárdenas)