El WhatsApp y Facebook se están convirtiendo en los peores enemigos de la jornada de vacunación en el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, que hasta este mediodía se realizaba en orden.

Y es que en estas plataformas transitan textos y mensajes donde afirman que están vacunando a adultos mayores sin importar la inicial de su apellido paterno, cuando en realidad sólo es a quienes tengan la letra A y B. Ya son varios adultos mayores a quienes regresan a sus casas muchos de ellos molestos.

“No pues me acaban de decir allá los que dan informes que sí nos podían vacunar, aunque no tocara la letra y ahorita y acá dicen que no”.

En el CUAAD sólo se permite el paso a personas en vehículos, si las personas no tienen coche se dispuso una camioneta que les permite el ingreso al centro universitario. (Por Héctor Escamilla Ramírez)