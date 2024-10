Los partidos políticos han comenzado a definir quienes serán los coordinadores de las principales bancadas y donde recaerá el peso de las decisiones de la Junta de Coordinación Política en la próxima legislatura.

Uno de los fundadores de Morena en Jalisco, Miguel de la Rosa, será quien encabece la bancada de Morena que contará con 10 legisladores y es la segunda en fuerza en el estado; hace unos días se informó que la bancada de Movimiento Ciudadano, que es mayoría con 11 legisladores, será encabezada por el ex director jurídico del Estado y exalcalde interino de Zapopan, José Luis Tostado Bastidas.

El PRI, será encabezado por María del Rosario “Cuquis” Camarena, ex regidora de Zapotlanejo y quien coordinará los trabajos de sólo tres diputados.

Por el PAN, Claudia Murguía, encabezará a los cinco diputados del blanquiazul.

Es la tercera legislatura donde Murguía participa como diputada y su segunda coordinación.

Otras coordinaciones no han informado, pero fuentes en el Congreso mencionan que en Hagamos, con tres diputados, la coordinación será para Tonatiuh Bravo Padilla, mientras que en el Partido Verde estará la diputada Yussara Canales; en Futuro, Tonantzin Elusay Cárdenas y del Partido del Trabajo, Leonardo Almaguer Castañeda. (Por Héctor Escamilla Ramírez)