En la Secundaria número 81, de la colonia Las Pintitas, en El Salto, la gente no necesitó quedarse a dormir para poder vacunarse. Los primeros en la fila, que comenzaron a ingresar al filo de las 8 de la mañana, llegaron desde las 5 A.M.

“-¿A qué hora llego?- -Como a las 5 y media -¿Y cómo ha estado el avance?- Pues ahí va poco a poco”

“-¿A qué hora llegó?- Llegué como 15 a las 6 de la mañana -¿Había mucha gente a esa hora?- Sí, ya se encontraban al rededor de 150 personas -¿Y todavía alcanzo ficha usted?- Sí, yo tengo la 117″.

De manera inicial se repartieron poco más de 200 fichas, sin embargo, quienes van llegando con todo y banquito, ni si quiera alcanzan a sentarse cuando ya está avanzando la fila para ingresar a la escuela, a pesar de que aún no llegan las vacunas. (Por Aníbal Vivar Galván)