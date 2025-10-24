Comenzaron las emociones en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el piloto mexicano Patricio O’Ward estuvo presente en la primera sesión de prácticas libres donde registró el décimo tercer mejor tiempo, mientras Charles Leclerc de Ferrari fue el más rápido.

El llamado Pato dijo que es el inicio de un sueño. “Me sentí muy bien. Estamos contentos por completar nuestro programa y siempre es una chulada el subirme a uno de estos porque mi suelo es estar en Fórmula 1. La afición es especial y cada año que regreso, pues la verdad me emociona regresar a casa, porque realmente es la única oportunidad que tengo de subirme a un auto frente al público mexicano”.

La segunda sesión libre la ganó el neerlandés Max Verstappen de Red Bull. Este sábado a las 11:30 horas la tercera práctica y a las 3 de la tarde la calificación. (Por Martín Navarro Vásquez)